Cosmologica, due appuntamenti al MMAB per conoscere i lati oscuri dell'Universo

Due appuntamenti che ci aiuteranno a capire meglio le nostre conoscenze del cosmo. Giovedì 28 aprile e giovedì 5 maggio alle 17.30 sarà con noi Damiano Rosselli, neolaureato in cosmologia, pronto a raccontarci le scoperte e i lati oscuri dell’Universo.

Due nuovi appuntamenti da non perdere al MMAB. In questo caso la protagonista sarà la scienza e il fascino per l'universo. Un'occasione per essere aggiornati sulle cose che sappiamo e quelle che ignoriamo sull’universo; per fare il punto su teorie e dati in rapida evoluzione.

Un giovane laureato in cosmologia, Damiano Rosselli, ci aggiornerà sulle risposte che la scienza oggi è in grado di offrire a quesiti che hanno da sempre affascinato gli esseri umani e sulle nuove domande che da tali risposte scaturiscono.

Giovedì 28 aprile alle ore 17.30

‘’L’Universo ai nostri giorni: da Copernico al Modello Cosmologico Standard’’

Giovedì 5 maggio, sempre alle ore 17.30

’’Quello che non sappiamo: le possibili soluzioni (alternative e non) ai problemi del modello cosmologico. Cosa c’era prima del Big Bang? Materia ed energia oscura. Buchi neri supermassici‘’

Naturalmente al MMAB – Montelupo Museo Archivio Biblioteca in Piazza V. Veneto, 10 a Montelupo Fiorentino.

E' gradita la prenotazione tramite mail (biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it); telefono (0571/1590353) e Affluences (https://affluences.com/mmab-1).

Questo il programma in dettaglio degli interventi di Damiano Rosselli:

‘’L’Universo ai nostri giorni: da Copernico al Modello Cosmologico Standard’’:

1. Breve Introduzione storica su come è cambiata la visione dell’universo a partire dalla rivoluzione copernicana:

- Copernico / Newton

- Einstein

- Osservazioni di Hubble e controversia con Shapley

- Primi modelli cosmologici

- Scoperta del fondo cosmico di microonde (CMB)

- Hubble Space Telescope

2. Descrizione del modello cosmologico standard (storia termica dell’universo) con particolare attenzione alle domande ancora aperte e i problemi da risolvere e come vengono affrontati dai ricercatori questi argomenti:

- Big Bang

- Inflazione

- Formazione degli elementi leggeri

- Nascita CMB e la sua importanza

- Formazione delle strutture (la ragnatela cosmica): galassie, buchi neri supermassicci, ammassi di galassie, vuoti cosmici.

“Quello che non sappiamo: le possibili soluzioni (alternative e non) ai problemi del modello cosmologico‘’ :

1. Come è nato l’universo ? cosa c’era prima del Big Bang? come finirà il cosmo? visione standard vs cosmologie alternative ( Universo rimbalzante, Penrose: cosmologia ciclica conforme)

2. Quello che non capiamo nel modello standard ( dark matter and dark energy), modelli di gravità modificata

3. Come nascono i buchi neri supermassicci al centro delle galassie? implicazioni cosmologiche della loro esistenza (varie teorie su buchi neri) cenni su gravità quantistica e teoria delle stringhe.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa