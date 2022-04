Donazione organi: Sesto Fiorentino settima tra le città medio grandi

Domenica 24 aprile si è celebrata la Giornata nazionale per la donazione e trapianto di organi e tessuti. Nel rapporto presentato dal Centro Nazionale Trapianti Sesto Fiorentino si è piazzata al settimo posto in Italia tra le città medio grandi (30-100.000 abitanti) come “Indice del dono”, un indicatore che “fotografa” le scelte in materia di donazione degli organi che siamo chiamati a fare al momento del rinnovo della carta di identità.

E' lo stesso sindaco sestese Lorenzo Falchi a pubblicare i numeri su Facebook.

"Un bel risultato che la dice lunga sulla generosità della nostra comunità: donare organi e tessuti è un gesto altruistico che salva vite e restituisce speranza. Un ringraziamento ai nostri uffici per la sensibilità e l’attenzione con cui propongono questa possibilità di scelta, una scelta libera, personale, ma di grande importanza".