Esami universitari solo in presenza a Pisa: presidio di protesta degli studenti

L'associazione studentesca Sinistra Per… ha organizzato un presidio di protesta domani a Pisa in occasione della seduta del Cda dell'Università di Pisa che deve ratificare la delibera con cui il Senato accademico, il 14 aprile, ha previsto lo svolgimento solo in presenza per gli esami dall'1 maggio al 31 ottobre.

"Su netta volontà della componente docente e del rettore dell'Università di Pisa - spiega Sinistra Per… - è stato deciso di prevedere esami, da un giorno all'altro, unicamente in presenza, sole eccezioni per la componente studentesca con disabilità, internazionale o Erasmus in entrata. Sparisce così la possibilità di usufruire della telematica anche per motivi di salute legati all'emergenza pandemica".

Per l’associazione si tratterebbe “di un punto di rottura definitivo fra i bisogni della comunità studentesca e le volontà dell'amministrazione del nostro Ateneo. Nonostante la fine formale dello stato d'emergenza, non si possono negare gli strascichi socio-economici e psicologici che ricadono ancora su di noi e sulle nostre famiglie. I docenti hanno dimostrato di considerare gli esami online solo un'occasione per barare”.