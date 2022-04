Evade dai domiciliari a Fucecchio: arrestato 39enne

Nella serata di ieri, i carabinieri di Fucecchio hanno denunciato in stato di libertà un 39enne per evasione dagli arresti domiciliari. Gli operanti, nel corso di un servizio di pattuglia, hanno notato un uomo intento ad acquistare delle sigarette presso un distributore automatico, a bordo della sua bicicletta. Procedendo al controllo del soggetto, di nazionalità albanese, questi è risultato gravato dalla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, motivo per il quale è stato denunciato per evasione.