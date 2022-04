'Facciamo come se', saggio finale dei laboratori teatrali al Pacini di Fucecchio

Sabato 30 aprile dalle ore 15:30 alle 20:30, al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio gli allievi, dai 4 ai 18 anni, dei differenti laboratori di teatro Facciamo come se, diretti da Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri saranno in scena per i saggi finali.

La fine di un percorso, finalmente in presenza, che vede l’attività teatrale come ottimo strumento per sviluppare la creatività, l’empatia, per superare le proprie timidezze, imparare a stare in gruppo e dare sfogo alla propria fantasia, attraverso l’invenzione di storie e l’interpretazione di personaggi fantastici.

Durante il laboratorio, calibrato per le differenti fasce di età (4/6 anni - 7/11 anni - 12/18 anni), i ragazzi hanno preso consapevolezza del proprio corpo, scoprendo il gioco come strumento espressivo.

Alle ore 15:30 saliranno sul palco i piccoli del corso dai 4 ai 6 anni con ATTENTI AL LUPO! una rivisitazione della nota favola Cappuccetto Rosso, drammaturgia di Claudio Benvenuti, regia Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, in scena Marta Baccanelli, Isabella Beconcini, Miriam Benvenuti, Cesare Capobianco, Ludovica Cioli, Teresa Demare, Gabriele Farabollini, Emma Meucci, Enea Pelosi, Amelia Pallante, Alyssa Pellino, Giorgio Scotto.

Alle ore 17:00 calcheranno la scena i ragazzi del laboratorio 7-11 con I VESTITI NUOVI DELL'IMPERATORE E DELL'IMPERATRICE!, una rilettura originale della nota fiaba di a Hans Christian Andersen che vede come protagonista un imperatore vanitoso, completamente dedito alla cura del suo aspetto esteriore, drammaturgia di Claudio Benvenuti, regia Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, in scena Elisa Baccanelli, Brando Biagioni, Andrea Covato, Edoardo Epifanio, Matilde Izzo, Chanel Kertusha, Clara Marianelli, Ambra Natali, Sveva Natali, Hossam Saidi, Alessandro Sani, Pietro Silvestri, Edoardo Stabile, Emma Tallarico, Sofia Vitale.

Alle ore 19:00 chiuderanno i saggi gli allievi del corso 12-18 LA CITTÀ IDEALE liberamento tratto da Gli Uccelli di Aristofane, un viaggio fantastico e utopico in una presunta città democratica, un luogo a metà tra il cielo e la terra, una riscrittura di Claudio Benvenuti, che ne cura la regia insieme a Sergio Bulleri e l’interpretazione di Aurora Alderighi, Alice Boccabella, Sara Bonfanti, Guido Brotini, Caterina Chiappi, Camilla Cioli, Filippo Frediani, Leonardo Giambelluca, Elena Gottardini, Virginia Silvestri.

Fonte: Teatrino dei fondi / Titivillus