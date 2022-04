Itinerari nel Rinascimento, l’Anello mediceo del lago padule di Fucecchio

Il progetto “Itinerari nel Rinascimento” nasce come sperimentazione al fine di trasformare gli studi e le ricerche dalle quali sono nate “Le vie dei Medici” in proposte fruibili attraverso le quali il pubblico può vivere il “viaggio” con i Medici in un territorio pieno di testimonianze, che anche se fino ad oggi poco conosciute, certamente non sono meno importanti e ricche di fascino di altre più conosciute, riferite alla magnificenza della Famiglia dei Medici. In questo contesto territoriale non era certo possibile trascurare il Genio Leonardo il quale proprio in queste campagne visse la sua fanciullezza dando prova, fin da allora, della sua predisposizione al disegno e alla tecnologia.

Ma da dove nasce e prende linfa “Itinerari nel Rinascimento”?

È una visione che prende forma dall’incontro tra l’architetto Patrizia Vezzosi e Stefania Tielli. La prima, Patrizia Vezzosi, ideatrice e responsabile del Progetto/Rete “Le Vie dei Medici Museo Diffuso en Plein Air”, la seconda, Stefania Tielli, titolare dell’agenzia turistica ...da Vì Travels, sita proprio nel comune di Vinci.

Il Progetto “Le Vie dei Medici” ha tra le sue principali finalità la scoperta e la valorizzazione degli Itinerari Medicei, con l’ambiziosa consapevolezza che una mirata attività di promozione possa contribuire a dare il meritato ruolo ad un territorio ricco di storia e di tesori.

Valorizzare questo territorio in maniera dinamica, favorendo il turismo esperienziale, dove il paesaggio e l’enogastronomia, punti cardini di questa regione, sono permeati dalla storia e dalla cultura, diviene la conseguenza naturale di questo ambizioso progetto, che ha come obiettivo principale la predisposizione di proposte uniche e soprattutto fruibili, in grado di stimolare l’interesse del pubblico, nazionale ed internazionale.

Offrire la possibilità al visitatore di non essere solo un ascoltatore passivo ma di essere un “viaggiatore” previlegiato, testimone moderno della vita e della magnificenza della famiglia dei Medici e del grande genio Leonardo da Vinci, credo sia una strategia vincente per contribuire al rilancio di una economia circolare che non può prescindere dalla ricchezza intrinseca di questo territorio. Inoltre, un valore aggiunto è il coinvolgimento armonioso dei vari soggetti presenti ed attivi sul territorio (istituzioni, associazioni, pro-loco, cooperative, aziende, strutture ricettive ecc..) al fine di far emergere sempre più, insieme, la vera identità di questo straordinario territorio.

Tale progetto unisce il comune di Cerreto Guidi e la Famiglia dei Medici al comune di Vinci e al grande genio a cui ha dato i natali: Leonardo Da Vinci.

La prima iniziativa proposta il 20 febbraio , “Ritratti Medicei”, che ha coinvolto oltre alla Villa medicea di Cerreto Guidi anche la proprietà della Fattoria di Petriolo, è stata un successo di partecipazione ed interesse.

La seconda iniziativa, il 2 aprile, ha coinvolto il Complesso “del Poggio a Caiano” .

I prossimi appuntamenti: “L’anello mediceo del Lago-Padule di Fucecchio”, “L’Anello Mediceo del Montalbano: a caccia con i Granduchi” e “Vinci e Cerreto Guidi: Leonardo e la Famiglia Medici”.

Sabato 30 APRILE ore 14.00 a Ponte Buggianese presso la Dogana del Capannone

incontreremo l’arch. Patrizia Vezzosi, ideatrice e responsabile del Progetto/Rete Le vie dei Medici, la quale illustrerà, con proiezioni di immagini e video, l’importanza della Villa Bellavista (attualmente in fase di restauro), eclatante espressione della bonifica medicea di questo territorio.

Interverranno per un saluto: Nicola Tesi sindaco di Ponte Buggianese, Lisa Amidei sindaco di Larciano, e in rappresentanza di Italia Nostra, Alberto Malvolti sez. Medio Valdarno Inferiore e Italo Mariotti sez. Valdinievole.

Un’immersione nella natura senza uguali e con un punto di vista inusuale, a contatto diretto con flora e fauna palustre.