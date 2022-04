Judo Kodokan Empoli: Di Clemente d'argento, Manenti all'European Cup

Si è conclusa il 24 e 25 Aprile al PalaPellicone di Ostia (Roma) la Coppa Italia di A2 (classi Junior e Senior), manifestazione sperimentale che riserva lo spazio a chi non è entrato a far parte dei gruppi sportivi. Grande soddisfazione al Judo Kodokan Empoli per la bellissima medaglia d’Argento conquistata dal suo atleta Di Clemente Alessio che è riuscito a raggiungere questo meritatissimo secondo posto in una fra le più importanti gare a livello nazionale.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui. Infatti grazie al secondo posto nel Campionato Italiano Cadetti ottenuto agli inizi di Marzo, Manenti Giulio è stato selezionato dal Comitato Regionale per prendere parte, con la rappresentativa Toscana, alla “Coimbra Cadet European Cup 2022” che si terrà a fine Maggio in Portogallo.

"Complimenti ad Alessio ed un in bocca al lupo a Giulio" dicono dalla società.