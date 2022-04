Leggenda Festival, in un giorno centinaia di prenotazioni per gli eventi

La quinta edizione del festival Leggenda si avvicina, dal 5 all’8 maggio 2022: quattro giorni di spettacoli, presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori, letture ad alta voce, mostra mercato del libro, tutti ad ingresso gratuito, dedicati ai bambini e ai ragazzi da 0 a 14 anni, ma anche alle famiglie, a insegnanti, educatori ed esperti e, in generale, a tutti gli amanti delle storie e della lettura.

Dalle 8 di martedì 26 aprile 2022 sono aperte le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso del Festival e già in poche ore si sono registrate centinaia di prenotazioni.

È possibile prenotarsi online agli eventi del festival a numero chiuso attraverso l’uso della piattaforma Eventbrite, collegata direttamente al sito di Leggenda. Questi i passaggi da seguire per le prenotazioni:

1. Dal sito www.leggendafestival.it è sufficiente cliccare sulla pagina PROGRAMMA: si aprirà una nuova pagina, da cui è possibile visualizzare tutti gli eventi.

2. Scegliere l'evento, per bambini o per adulti, sul sito di Leggenda. Se l’evento è su prenotazione sarà presente il pulsante PRENOTA EVENTO, che rimanderà direttamente alla piattaforma di Evenbrite.

3. Sulla piattaforma di Eventbrite sarà chiesto di compilare il form con i dati del partecipante.

Per gli eventi dedicati ai bambini il biglietto è a nome del bambino e consentirà l’ingresso anche a un adulto accompagnatore. È richiesto un indirizzo e-mail, perché il biglietto arriverà all’indirizzo indicato.

4. Una volta terminata la procedura di prenotazione, arriverà una mail di conferma da parte di Eventbrite.

I bibliotecari sono a disposizione per aiuto e supporto alle procedure di prenotazione. E’ possibile scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it, venire in biblioteca o telefonare al numero 0571/757873 da lunedì al venerdì 9-19 e sabato 9-13 e 16-20.

ULTERIORI INFORMAZIONI - Per dettagli sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, tutti gratuiti, potete consultare il sito www.leggendafestival.it , le pagine Facebook e Instagram @leggendafestival, inviare una e-mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la Sezione Ragazzi della Biblioteca al numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa