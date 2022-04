Mefit, finanziamento straordinario di 2 milioni per la "casa" di Pescia

Dallo scampato pericolo un’opportunità da cogliere. Il Mefit ha ottenuto un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro per sostenere l’adeguamento strutturale dell’edificio che ospita il mercato dei fiori di Pescia. Una decisione opportuna, perorata fortemente da Coldiretti Pistoia, che permetterà alle aziende floricole la continuità operativa al mercato, senza la preoccupazione di una possibile chiusura.

Così Coldiretti Pistoia dopo l’annuncio da parte del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani del finanziamento straordinario per l’edificio che ospita il mercato dei fiori di Pescia, tra i mercati all’ingrosso più grandi d’Italia. Ringraziamo oltre alla Presidenza, il consigliere Regionale Marco Niccolai, che ha fatto rete con i soggetti interessati a cominciare dal Commissario straordinario del comune di Pescia, il vice prefetto Vittorio De Cristofaro.

Il Mefit che si contraddistingue architettonicamente per sei doppi pennoni posti su due lati opposti e sostenuti da tiranti in acciaio e grandi vetrate, conta la superficie coperta senza pilastri più ampia d’Italia, un quadrato di oltre un ettaro che ospita il salone delle contrattazioni, a cui si aggiungono lateralmente 89 magazzini per una superficie quasi identica, cinquantacinque box per 1900 metri quadrati, serre per 1.875 e un’area a verde per 25.500, oltre agli uffici, i parcheggi e l’area di carico e scarico. Una struttura importante che necessitava di un adeguamento strutturale, non più rinviabile, e senza l’intervento della Regione rischiava la chiusura.

Ora, conclude Coldiretti Pistoia, deve partire una nuova fase del Mefit, che rilanci il settore del fiore reciso di tutta la Toscana.

Fonte: Coldiretti Pistoia - Ufficio Stampa