Moda nel Metaverso, il nuovo corso targato Polimoda e Monogrid

Dopo l’annuncio della partnership educational con Microsoft Garage di New York, Polimoda lancia il corso breve “Fashion for Metaverse” in collaborazione con MONOGRID, agenzia creativa digitale eletta Agency of the year dal Digital Design Award e nominata tra le 100 digital factories più rivoluzionarie dal magazine AD.

“Fashion for Metaverse: dalle passerelle direttamente al Metaverso. Una nuova esperienza, interamente digitale, che connette il mondo reale con quello delle interazioni virtuali per offrire alle persone l’opportunità di esprimere sé stessi attraverso avatar 3D digitali personalizzabili” spiega il direttore di Polimoda, Massimiliano Giornetti. “In risposta alla crescente richiesta di profili professionali con una conoscenza sempre più sfaccettata della fashion industry, questo corso saprà amplificare il potenziale creativo dei designer di domani, capaci di integrare l’artigianalità della moda tradizionale con realtà iper aumentate. Una creatività versatile, concettuale e capace di mettere in collegamento l’Heritage della moda con il metaverso”.

Il corso intensivo Fashion for Metaverse, della durata di 4 settimane, si rivolge a studenti avanzati e professionisti con un background di fashion design e sarà incentrato sulla formazione di esperti specializzati nel design e nello sviluppo di creazioni moda digitali per metaverso e NFT.

Il programma avrà come focus il processo creativo e strategico nella produzione di abbigliamento e accessori di virtual fashion, affrontando materie come Fashion Design in the Metaverse, Digital Culture and Iconography, Design Development, Art Direction, Fashion Future e Marketing in the Metaverse. Partendo dal design di abbigliamento per avatar, sarà possibile esplorare la sottocultura della moda che affianca design digitale e modellazione di capi reali, nonché l’uploading del design (fisico e digitale) all’interno della blockchain.

Da una parte, la trentennale esperienza della fashion school fiorentina nel campo della moda, dall’altra l’esperienza della giovane digital factory MONOGRID sulle potenzialità degli universi virtuali.

MONOGRID infatti si dedica all’implementazione di soluzioni per moda e lusso nel campo dell'augmented reality, della modellazione 3D e delle architetture per eventi e installazioni digitali. L’agenzia fiorentina realizza inoltre progetti digitali sulle nuove potenzialità offerte dal virtual fashion, come le maschere 3D da indossare nel metaverso, o linee di abbigliamento virtuale, acquistabili e indossabili con avatar digitali.

“Essendo MONOGRID una realtà focalizzata sulla creatività e sulla produzione di contenuti per il mondo moda e lusso, è quasi per noi un dovere collaborare con un’istituzione come Polimoda che forma ogni giorno nuovi talenti” spiega Francesco Bernabei, CEO di MONOGRID. “Questo corso ci permetterà di andare a creare connessioni con gli studenti ma allo stesso tempo di andare a costruire insieme una nuova visione nella costruzione del Metaverso. Diventa quindi importante andare a formare delle figure professionali ibride che non siano soltanto capaci di concepire una realtà fisica, ma che abbiano allo stesso tempo una grande sensibilità digitale per riuscire ad avere un know-how sulla comunicazione a 360°”.

La prima edizione di Fashion for Metaverse partirà a giugno 2022 e avrà un costo di 5.500 euro. Tutte le informazioni sul sito www.polimoda.com .

Fashion for Metaverse: https://www.polimoda.com/courses/seasonal/fashion-for-metaverse

