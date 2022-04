Montelupo in Fiore guarda al commercio e alla sostenibilità

Domenica 8 maggio, dalle 10 alle 19, Montelupo Fiorentino entra nel vivo la stagione degli eventi con Montelupo in Fiore. Il tradizionale appuntamento cambia data (da marzo a maggio dopo la fine dello stato d'emergenza), ma anche formato.

Protagonisti saranno sicuramente i fiori e le piante che invaderanno corso Garibaldi e piazza della Libertà, ma ci sarà anche spazio per i produttori di filiera corta in piazza dell'Unione Europea e per gli animali. Una nuova partnership che si è venuta a creare con Confesercenti, oltre che con Pro Loco e Borgo degli Arlecchini, vuole dare una sfumatura alla manifestazione, con il commercio in strada in una stagione particolarmente propizia. Alla presentazione al MMAB di Montelupo hanno partecipato l'assessore Simone Focardi, il responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa Gianluca D'Alessio, Anna Pancani della Pro Loco e Ivo Liserani del Borgo degli Arlecchini.

Montelupo in Fiore: il programma 'sostenibile'

Curiosità di questa edizione è la presenza degli Agronomi Digitali, un gruppo di giovani che ha avviato una start up che sostiene la promozione e la comunicazione di aziende e produttori agricoli.

Non mancherà certo l'incontro fra fiori e ceramica con due iniziative a cura di due artiste della strada della ceramica.

Serena Tani propone Flowers, un'installazione partecipata nella quale utilizzando gli scarti ceramici di dieci aziende del territorio e oggetti di uso di cittadini realizzerà una grande mandala che richiama il tema floreale. Un'opera collettiva che accende i riflettori sull'importanza del riusco.

La stessa artista propone un workshop dal titolo A fior d'acqua, un laboratorio per la realizzazione di carta fatta a mano con telai di legno in vasche d'acqua.

Fiori, erbe, semi,foglie e spezie incontreranno la cellulosa a fior d'acqua per mischiarsi e fondersi in un nuovo ed unico foglio di carta. Attività gratuita a contributo volontario, si tiene presso la Fornace del Museo in via Giro delle Mura domenica pomeriggio, è consigliata la prenotazione contattando info@museomontelupo.it oppure 0571 1590300.

La mattina di domenica, sempre alla fornace del Museo, Giulia Cantarutti propone un corso di pittura naturale e inchiostri vegetali.

Il corso si rivolge agli amanti della pittura e della scrittura, ai curiosi e agli amanti delle piante. Sarà illustrato come realizzare degli inchiostri naturali in diversi colori completamente autoprodotti e brillanti usando materiali naturali, come radici e piante.

Il corso ha una durata di 3 ore, è a pagamento e costa 60 euro, sarà attivato con un minimo di 3 partecipanti, per informazioni e prenotazioni: info@museomontelupo.it oppure 0571 1590300.

Montelupo in Fiore sarà anche l'occasione per sensibilizzare i visitatori alla tutela dell'ambiente, grazie alla partecipazione degli Acchiappa Rifiuti e un ufficio mobile di Alia in cui saranno date informazioni sul riciclo e sarà svolto un laboratorio per i più piccoli.

Le associazioni coinvolte

Nella manifestazione sono coinvolte le associazioni del territorio.

La Pro Loco Montelupo propone uno spazio dedicato ai giochi di una volta e organizza la presentazione del libro “Il giardino planetario” a cura dell’arch. Dario Boldrini.

La cooperativa Ichnos organizza due escursioni alla scoperta del patrimonio delle specie vegetali del territorio con partenza e arrivo in piazza dell’UNIONE EUROPEA.

I commercianti del Borgo degli Arlecchini allestiranno le loro vetrine a tema floreale.

In corso Garibaldi sarà presente anche l'AIRC con le sue azalee.

Da non perdere poi lo spettacolo proposto alle 11.30 dall'associazione Spazio Ipotetico, che proprio in questo fine settimana inaugura il suo "Tendone da circo" in largo dei Continenti.

Un luogo in cui l'associazione realizzerà i propri progetti di arte inclusiva e che sarà aperto a tutta la cittadinanza con spettacoli e laboratori.

Un fine settimana dunque denso di appuntamenti, oltre a Montelupo in fiore numerose le altre attività che i visitatori troveranno a Montelupo.

- Inaugurazione Spazio Ipotetico. Sabato 7 maggio inaugurazione ufficiale, spettacolo e festa e domenica 8 maggio laboratori, spettacoli e live painting per l'intera giornata.

- La vie in rosa. Insieme per il Centro Donna con camminate ludico motorie, nel verde cittadino, per raccogliere fondi da devolvere alla struttura dell’Ospedale San Giuseppe.

Nel comune di Montelupo il ritrovo è fissato alle 9.45, in Piazza Unione Europea con partenza alla volta della Tinaia.

Iscrizioni e consegna delle T-shirt presso: A casa di Luca, Alte prestazioni Sport, L’angolo dei sapori.

- Esposizione d'arte dell'associazione Sète presso la Fornace del Museo con inaugurazione prevista per sabato 7 maggio alle ore 18.30

Montelupo in Fiore

Domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 19.00

Centro storico e Piazza dell'Unione Europea

Manifestazione promossa da Comune di Montelupo Fiorentino in collaborazione con Confesercenti, CCN "Il Borgo degli Arlecchini", Pro Loco Montelupo



Per informazioni

eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it - Telefono 0571/971594