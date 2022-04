Motocross, due giorni di fuoco a Ponte a Egola con il Campionato Italiano Pro Prestige

Le due ruote sono di casa al crossodromo Santa Barbara di Ponte a Egola (località La Serra) e per il 30 aprile e il 1° maggio è atteso l'arrivo della carovana dei bikers del Campionato Italiano Pro Prestige.

I migliori piloti italiani di motocross saranno pronti allo schieramento di partenza. Attesi i grandi nomi per la MX1 come Alberto Forato, Nicholas Lapucci, Alessandro Lupino, David Philippaerts, mentre per la MX2 Hakon Osterhagen, Cornelius Tondel, Cas Valk, Alessandro D'Angelo.

Quello di Ponte a Egola sarà il secondo round del Campionato Italiano di Motocross dopo la prima tappa a Maggiora. Un'occasione imperdibile per vedere nella due giorni di gare i salti e le derapate delle moto da cross.