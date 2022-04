Un pensiero d'affetto per Tommaso, scomparso a Santa Croce a 56 anni

Un grande messaggio di affetto per un collega che non c'è più. Tommaso Solini, scomparso lo scorso 21 aprile all'età di 56 anni, originario di Santa Croce sull'Arno, è stato ricordato con una lettera da parte delle colleghe del distretto socio-sanitario di Santa Croce sull'Arno.

Vogliamo ricordare il nostro Tommaso con un pensiero di affetto e fratellanza. La tua presenza così vivace scandiva le ore di lavoro dove sei sempre stato puntuale, educato e soprattutto carino nei confronti di tutti.

Ci mancherai molto Tommaso, ci mancherà l’enfasi dei tuoi racconti e la felicità nel dire a braccia alzate, come inno di vittoria, 'grande Tommaso' ed è proprio così che vogliamo ricordarti, riconoscente per le piccole cose. Come ogni giorno non ci facevi mai mancare un 'ti voglio bene'. Oggi come sempre vogliamo dirti 'Ti vogliamo bene anche noi Tommaso'. Con infinito amore.