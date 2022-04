Stella (FI) in tour tra l'Empolese Valdelsa e la 429

Una visita nel territorio dell'Empolese Valdelsa per fare il punto sui tanti temi che interessano il territorio, dal Keu alla viabilità fino alla competitività delle aziende. Protagonista di questo percorso è stato, ieri, il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Stella, che è stato accompagnato dagli esponenti provinciali e comunali del partito. Stella si è prima recato a Cerreto Guidi, dove Forza Italia ha una sede, per incontrare simpatizzanti e i dirigenti e consiglieri del Comune di Vinci, ed ascoltare i cittadini presenti. Successivamente il viaggio è proseguito lungo la nuova 429, attraversando la parte oggetto di inchiesta per la vicenda Keu, fino a Castelfiorentino, dove Forza Italia segue da vicino gli sviluppi sull'ultimo appalto per la realizzazione del tratto mancante fino a Certaldo.

"Da Castelfiorentino a Certaldo è rimasta la vecchia strada, e il tratto per Poggibonsi è pieno di buche, mi domando che razza di programmazione sia stata fatta", ha commentato Stella. Prima di entrare a Certaldo, il consigliere regionale è transitato lungo il ponte dell'Elsa, dove ha potuto toccare con mano come i mezzi pesanti, di fronte ad una cartellonistica installata su entrambi i lati, non rispettano i divieti per spostarsi da una zona industriale all'altra, problema che coinvolge anche Gambassi Terme e San Gimignano. "Serve una grande mobilitazione che possa partire dal basso, coinvolgendo cittadini, imprenditori e corrieri- ha sottolineato Stella -. Bisogna aumentare la competitività delle sue infrastrutture per permettere lo sviluppo delle realtà presenti sul territorio. I fondi del PNRR rappresentano un'occasione irrinunciabile, si possono accorciare i tempi e dare una alternativa a questo complesso territorio".

Forza Italia, nella persona di Marco Stella, ha annunciato un presidio per i primi giorni di maggio lungo il ponte dell'Elsa con imprenditori e autotrasportatori, per sensibilizzare la necessità di un intervento rapido sul ponte. La visita si è conclusa a Certaldo con consiglieri, dirigenti e categorie produttive. Tra i presenti, Emanuele Nencini del gruppo Misto a Certaldo e capogruppo all'Unione dei Comuni; il coordinatore vicario provinciale di Forza Italia Firenze, Filippo Ciampolini; il consigliere della Città Metropolitana, Paolo Gandola, e la coordinatrice del partito a Montaione, Cinzia Pandolfi.