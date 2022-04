Torneo Esordienti con Us Limite e Capraia, i gironi

E' tutto pronto per il nuovo torneo nazionale destinato alla categoria Esordienti 2011 professionisti - 2010 dilettanti, organizzato dall'Us Limite e Capraia.

Lo stadio "M. Cecchi" di Limite sull'Arno, venerdì 29 aprile, sabato 30 e domenica 1° maggio, tornerà ad essere teatro di una competizione di alto livello a carattere nazionale, con la partecipazione di società importanti del panorama calcistico suddivise nei seguenti gironi:

GIRONE A: Juventus Fc, Us Limite e Capraia, Us Pontedera, P.C.A. Hitachi

GIRONE B: Pisa S.C. 1909, F.C. Sudtirol, Sestese calcio Ssd, Audace Portoferraio

GIRONE C: Empoli Fc, Chisola Calcio, Fair Play Messina, A.C. Fucecchio 1903

GIRONE D: As Cittadella, Donatello, Asd Tau Calcio, Sangiovannese 1927.

Le gare si svolgeranno in 2 tempi da 20 minuti ciascuno, nove contro nove. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, durante le finali, non ci saranno supplementari e si andrà direttamente ai calci di rigore.

La prima partita, venerdì 29 aprile alle 17,00, sarà Pisa Sc- Sestese Calcio Ssd, mentre l'Us Limite e Capraia debutterà, la stessa sera, alle 20,00, contro l'Us Pontedera.

Le finali sono in programma domenica 1° a partire dalle 14,00.

"Siamo veramente contenti di aver organizzato nuovamente il torneo nazionale per l’anno 2022, con 16 importanti squadre a livello nazionale. Siamo certi che questa manifestazione possa essere un'ottima pubblicità per il nostro paese e per tutto il circondario.Saranno tre giorni intensi di calcio e divertimento e spero che, come gli altri anni, il nostro impianto possa mostrare un grande spettacolo", commenta il vicepresidente Alessio Michelucci.

Fonte: Us Limite e Capraia - Ufficio stampa