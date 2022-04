Tre vincite al Lotto in Toscana

Toscana fortunata nell'ultimo concorso del Lotto, con tre vincite per un totale di 89mila euro. La prima da 50mila euro, segnala Agipronews, è stata centrata a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, mentre un terno secco da 22.500 euro ha premiato un giocatore di Viareggio, in provincia di Lucca. La terza, da 14mila euro, è stata centrata a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 326 milioni da inizio anno.