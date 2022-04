Trofeo Fosco Carloni, 5 convocati dall'Abc Castelfiorentino

Saranno cinque i convocati dell’Abc Castelfiorentino al 13° Trofeo Fosco Carloni riservato all’annata 2009.

Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio ci sarà anche un bel pezzo di Abc Castelfiorentino al 13° Trofeo Fosco Carloni, quest’anno riservato all’annata 2009. Dopo i vari allenamenti di selezione, infatti, sono stati convocati ben cinque atleti gialloblu, inseriti nelle varie rappresentative che si contenderanno il trofeo a San Vincenzo:

- RICCARDO COSTANTINI – squadra Raptors

- LAPO CHESI – squadra Dragons

- DUCCIO POGGESI – squadra Panthers

- COSIMO FEDELI – squadra Bears

- PIETRO MATTEINI – squadra Bulls

Il trofeo inizierà la mattina di sabato 30 aprile per concludersi con le finali e le premiazioni in programma la sera di domenica 1° maggio. A Riccardo, Lapo, Duccio, Cosimo e Pietro i complimenti dell’Abc e il nostro più grande in bocca al lupo!

Fonte: Abc Castelfiorentino