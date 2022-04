Si svolgeranno domani, domani alle ore 15, nella Pieve dei Santi Giovanni Evangelista e Ermolalo, a Calci, i funerali dello scultore Franco Adami, deceduto a Parigi il 20 aprile scorso all’età di 89 anni. La salma dell’artista sarà poi tumulata nella tomba di famiglia, unitamente ai genitori del maestro, nel cimitero di Calci. Una prima funzione si era già svolta martedì 26 aprile nella Chiesa dello Spirito Santo nella 12° circoscrizione di Parigi, città dove l'artista risiedeva da tempo.

Nato a Pisa il 19/11/1933 Franco Adami aveva realizzato la scorsa estate, nella città della Torre, la mostra di sculture monumentali “Franco Adami. L’uomo e i grandi miti”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Pisa. L’esposizione, composta da 14 installazioni disseminate tra il centro storico e il litorale, era rimasta aperta dal 13 luglio al 23 settembre.

"Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Franco Adami - dichiara l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani - un artista di fama mondiale che ci ha lasciati proprio in questi giorni. Partito dalla sua Pisa tanti anni fa Adami ha portato la sue opere ed è stato visceralmente amato in tutto il mondo, Parigi in testa dove ha deciso di stanzializzarsi e di crearsi una famiglia. Ma non ha mai dimenticato la sua città di origine e pertanto quando lo scorso anno l'ho invitato a realizzare una sua personale di grandi sculture esposte in molti luoghi rappresentativi di Pisa ha accolto con piacere e grande emozione l'iniziativa.

Questo, devo dire, è stata la piccola consolazione che ho avuto apprendendo la notizia; il piacere di aver contribuito a regalargli negli ultimi mesi della sua vita l'omaggio della sua città, ed aver regalato alla sua città l'onore di accoglierlo, in condizioni di salute già carenti, ma con l'entusiasmo indomito del suo eterno bambino interiore ed il suo sguardo acceso e pieno di sogni e progetti per il futuro. Ciao Maestro, Pisa è orgogliosa di averti dato i natali, guardaci benevolmente da lassù".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa