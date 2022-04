Aerei caccia solcano i cieli di Firenze: prove per la cerimonia alla Douhet

Due Tornado del 6/o Stormo di Ghedi, di stanza a Brescia, hanno sorvolato i cieli di Firenze nel pomeriggio, operando dei passaggi di prova e ricognizione per prendere i riferimenti per il sorvolo ufficiale per la cerimonia del giuramento degli allievi del primo corso – cioè il terzo anno di liceo – della Scuola militare aeronautica “Giulio Douhet”, nel Parco delle Cascine.

Domani, infatti, è previsto il giuramento dei 32 allievi, di cui 17 ragazze, e alla cerimonia è attesa la partecipazione la presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini.