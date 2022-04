Basket Castelfiorentino batte Dlf Firenze: prossima sfida a Tavarnelle

Dopo l’ottimo esordio nella seconda fase sul parquet dell’Affrico Firenze, il Basket Castelfiorentino debutta al meglio anche tra le mura amiche chiudendo sul 50-43 la pratica Dlf Firenze e mantenendosi dunque a punteggio pieno.

Gara subito incanalata dai ragazzi di Gianni Lazzeretti che hanno chiuso il primo quarto sul 16-11 tenendo la testa avanti anche nella seconda frazione, fino al 29-26 su cui le squadre sono andate al riposo lungo. Nella ripresa, poi, è arrivato il break che ha indirizzato la sfida: il +7 al 30′ (42-35), infatti, è stato preludio ad un ultimo quarto in cui i gialloblu hanno tenuto saldo il controllo fino al 50-43 su cui è calato il sipario.

BASKET CASTELFIORENTINO – DLF FIRENZE 50-43

Parziali: 16-11, 13-15 (29-26), 13-9 (42-35), 8-8 (50-43)

Tabellino: Bianchi 4, Donati 11, Gradella 11, Giovannetti 10, Miranceli 8, Signorini 2, Medici 2, Barlabà 2, Calvani, Morandini ne. All. Lazzeretti.

Arbitro: Giannini di Empoli

Nel weekend del primo maggio, la Prima Divisione di Gianni Lazzeretti tornerà in campo domenica alle ore 19 sul parquet di Tavarnelle (arbitro Indrizzi di Sinalunga), mentre la serie C femminile di Jacopo Giusti sarà impegnata venerdì 29 aprile alle 21.15 al PalaGilardetti per la penultima giornata contro la Bellaria Pontedera (arbitro Giannini di Empoli).

