Basket San Miniato, settimana agrodolce per le giovanili

Ecco i risultati delle giovanili dell'Etrusca San Miniato.

U13: SCONFITTA CONTRO PRATO

Etrusca San Miniato - Pall.2000 Prato 45-74

Tabellino: Barili 9, Bellandi, Fontanelli 1, Galasso, Mazzoni 10, Mitolo 4, Montagnani 2, Remi, Sabatini 5, Salamone, Starnini 6, Zinna 8. All. Petrolini

Quarta partita della terza fase per i nostri Under 13 che hanno ospitato la capolista Prato, una squadra molto fisica e intensa con buoni elementi. I nostri ragazzi hanno approcciato la gara in maniera ottimale, sprigionando subito tanta energia e tanta intensità tali da restare aggrappati alla partita per una buona parte di gara. Questa intensità è stata accompagnata da qualche errore di troppo in attacco, evidenziando i tanti margini di miglioramento tecnico del gruppo.

All'intervallo la squadra ospite è partita avanti di dieci lunghezze e i due tempi finali sono stati per lo più di impronta pratese con qualche guizzo dei padroni di casa. L'intensità e la stanchezza si sono fatte sentire e la partita si è infine conclusa con 29 punti di scarto. Al di là del risultato è stata una bella prova per i nostri U13 che hanno dato del filo da torcere agli avversari. Adesso un weekend di stop prima della gara con Fucecchio.

ESORDIENTI 2010: BELLA PRESTAZIONE CONTRO I.E.S. PISA

Nel terzo incontro di campionato gli esordienti di coach Quartuccio hanno ospitato i vicini di casa di Ies Pisa.

Una bella mattinata di sport che oltre alla vittoria ha fatto esordire nuovi atleti in un gruppo in crescita. Tutti i mini atleti sono scesi in campo e dato il loro contributo. Un gruppo unito che nel pomeriggio è stato anche presente a fare il tifo alla partita della prima squadra facendo team building anche fuori dal campo. Ed ora un fine settimana ricco di impegni: sabato 30 aprile a Certaldo, e domenica 1 maggio in casa vs Ghezzano.

U14 FEMM: PRONTO RISCATTO DELLE CANGURINE CHE VINCONO CONTRO USE EMPOLI

Pall. San Miniato - Use Rosa 63-39

Tabellino: Bacchi, Taraj 7, Panchetti 29, Capozio 15, Cerbioni 5, Masini, Cavallini, Baldi 5, Bertini V., Giani 2, Passaponti, Bertini M. All. Petrolini

Prova matura delle nostre cangurine che venerdì 22 aprile hanno affrontato fra le mura amiche di Ponte a Egola le vicine Empolesi. Prova matura perché rispetto alla gara di andata che venne approcciata sotto tono e persa di 6 lunghezze; questa partita è stata affrontata con la giusta faccia fin da subito si offensivamente che difensivamente parlando. Le veterane Panchetti e Capozio hanno guidato un buon attacco e una buona circolazione di palla ma la vera spinta che ha portato la vittoria finale si è vista al rientro dagli spogliatoi! Questo è stato grazie anche ad una buona difesa messa in campo da tutte le ragazze.

Prossimo delicato e difficile impegno giovedì 28 aprile sul campo di San Marcellino contro le padrone di casa (prime imbattute) Firenze Academy.

U19 GOLD: L’ETRUSCA SI ARRENDE AD UN SOLIDO FUCECCHIO

Etrusca Basket San Miniato - Folgore Fucecchio 56 - 60

Tabellino: Scomparin 17, Tamburini 10, Baldi 2, Scardigli 4, Masoni, Montini 2, Castaldi 3, Bettini 4, Montagnani 7, Ermelani 7. All. Latini

Al Pala Crédit Agricole va in scena l’ennesimo derby di questa Seconda Fase per l’Etrusca Basket che, a questo giro, affronta la formazione del Folgore Fucecchio. Una partita che fa dell’intensità e dell’equilibrio il proprio marchio di fabbrica, con le due squadre che si danno battaglia per tutti e 40 i minuti. I ragazzi di coach Latini partono forte cercando di imporre il proprio ritmo alla gara, ma non riescono a dare continuità sulle due metà campo; merito anche di un Fucecchio che con fisicità ed agonismo, mette San Miniato in difficoltà (soprattutto a rimbalzo) e chiude avanti la prima metà. Nella terza frazione però i padroni di casa rientrano con un'altra faccia e, nonostante ancora qualche errore di troppo, riescono a chiudere sul +5. Fucecchio è però squadra solida ed in men che non si dica ricuce lo svantaggio: la partita vive ora sul filo dell’equilibrio, con le due compagini che si scambiano continuamente la testa della gara. Il match si risolve solo a 2 minuti dal termine, con gli ospiti che con due triple volano sul +5, mettendo una pietra tombale sul risultato. L’Etrusca prova una disperata rimonta nell’ultimo minuto, ma Fucecchio non sbaglia praticamente mai dalla lunetta e porta a casa l’incontro.