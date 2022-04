Biobosco a Montopoli, il presidente Giani all'iniziativa Unicoop

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sarà a Montopoli in Val d’Arno (PI) nel pomeriggio di venerdì 29 aprile per partecipare all'inaugurazione del primo biobosco partecipato, realizzato da Unicoop Firenze nell'ambito del progetto “Abbraccia un albero”, in collaborazione con PNAT (società spin off dell’Università di Firenze, fondata da Stefano Mancuso), Legambiente e Re Soil Foundation.

“Ho accolto volentieri – ha detto il presidente - l’invito a una iniziativa virtuosa per il nostro ambiente: il biobosco di Montopoli sarà infatti un nuovo prezioso polmone verde, alimentato da oltre 3.000 tra alberi, siepi e arbusti. Un’esperienza preziosa, da far conoscere e, possibilmente, rilanciare”.

Il biobosco di Montopoli è un unicum nel panorama nazionale perché rappresenta un modello funzionante di “polmone verde”, progettato per integrarsi rispettandone le caratteristiche botaniche nel contesto naturale che lo circonda e per assicurare una proporzione tra costi e benefici della piantagione, ripetibili nel tempo e nel territorio, attraverso un monitoraggio costante dell’emissione di ossigeno e dell’assorbimento di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti.

Il programma della giornata prevede alle ore 15 una visita per la stampa, con la guida di Elisa Azzarello di PNAT. Alle 16 l’inaugurazione con taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Toscana. Parteciperanno: Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, Stefano Mancuso, direttore del laboratorio di Neurobiologia vegetale, professore Università di Firenze, e Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa