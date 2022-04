Ciclista cade sul Monte Morello, interviene l'elicottero Drago

Una ciclista si è infortunata sul Monte Morello, vicino a Calenzano. La donna è caduta in una zona impervia in via Poggio Bati. Necessario l'intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco di Firenze. I pompieri, assieme alla Pubblica Assistenza di Calenzano, hanno recuperato la ferita e l'hanno portata a spalla in una zona dov'è stato possibile effettuare il recupero, tramite l'utilizzo del verricello, con l'elicottero Drago del nucleo di Arezzo, che ha provveduto anche al successivo trasporto presso l'ospedale di Careggi.