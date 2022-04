Come ci si spostava nel Medioevo tra Pisa e Firenze: incontro a Montelupo

Tornano gli incontri a carattere storico della rassegna Segreti di Fornace, domani 29 aprile alle ore 17.30 Fausto Berti tratterà il tema “LA VIA QUINCTIA: la viabilità antica e medievale nel Medio Valdarno.”

Sappiamo per certo che dopo il 123 a.C. il console romano Tito Quinctio fece costruire una strada militare che collegasse Pisa alla colonia di Florentia. Ma qual’era il tracciato di tale via?

Un cippo miliare di una via consolare romana, il rinvenimento dei resti di un ponte, presumibilmente romano, che giace sul fondo dell’Arno fra le sponde di Montelupo e Capraia, alcuni resti di basolato ai piedi di Artimino. Questi gli “indizi” che fanno ipotizzare per la Via Quinctia, un percorso alternativo, che corresse anche sulla sponda destra del fiume nel tratto compreso fra Capraia e Signa, dove avrebbe riattraversato il fiume per riportarsi su quella che sarà poi la via pisana.

Fausto Berti, ci parlerà quindi della viabilità antica, basandosi sui risultati di anni di ricerche del Gruppo Archeologico di Montelupo.

Dove: Fornace del Museo, via giro delle Mura, 70

Quando: venerdì 29 aprile ore 17.30

Informazioni: biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it - 0571/1590300