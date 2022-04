Competenze digitale, la Toscana vince un premio nazionale

E’ la Toscana a portare a casa il primo “Premio nazionale per le competenze digitali 2022” per la categoria “Digitale inclusivo”, grazie al progetto "Connessi in buona compagnia", ritenuto tra i più innovativi in Italia nell’ambito dell’alfabetizzazione digitale di chi ha più di sessantacinque anni o vive in Comuni isolati.

La premiazione si è svolta a Roma, agli Horti Sallustiani, nell'ambito del progetto “Repubblica digitale” del Ministero della Innovazione tecnologica e trasformazione digitale, iniziativa strategica nazionale, che ha l’obiettivo di combattere il divario digitale culturale nella popolazione italiana, sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro.

La Regione toscana è arrivata in finale con due progetti, tra gli oltre 120 presentati: "Trio, industria 4.0" e "Connessi in buona compagnia".

Avviato in piena pandemia, in un periodo in cui le misure restrittive anti Covid limitavano gli spostamenti e i contatti, costringendo a stare a lungo in casa, il progetto ha il merito di avere creato servizi online a misura d’anziano.

“Sono orgoglioso di questo importante riconoscimento che premia la capacità innovativa della Toscana, che non lascia indietro nessuno - commenta il presidente Eugenio Giani -. Connessi in buona compagnia è un progetto pilota, diventato modello di riferimento anche per altre Regioni e territori. E’ un’evoluzione del progetto ‘A casa in buona compagnia’, ma anche frutto di una rivoluzione digitale che l’emergenza sanitaria ha accelerato, segnando una svolta nell’accesso ai servizi online. Ringrazio tutti gli attori che hanno reso possibile questa progettualità aperta al futuro: gli assessorati direttamente coinvolti, Anci e i sindacati dei pensionati, con cui condividiamo altri progetti per portare la sanità direttamente a domicilio del paziente attraverso la telemedicina, prevista dal Pnrr”.

A ritirare il premio, a Roma, l’assessore ai sistemi informativi della Toscana, Stefano Ciuoffo, che ha ricordato “il lavoro prezioso e capillare svolto dalla Regione sul proprio territorio, in stretta sinergia con Anci e i sindacati dei pensionati, ritenendo prioritario investire nelle competenze digitali per le persone over 65, concentrandosi su quei cittadini che maggiormente hanno subito la recente pandemia. Alla base di tutto c’è il concetto di ‘Toscana diffusa', che tende ad eliminare sia le differenze territoriali che sociali. Il premio di oggi - sottolinea l’assessore - deve stimolare tutti noi a proseguire sul consolidamento dell’alfabetizzazione digitale ed è ciò che faremo grazie anche alle prossime misure del Pnrr”.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche Gianluca Vannuccini (direttore della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione) e Andrea Belardinelli (responsabile del settore Sanità digitale e innovazione di Regione Toscana).

Soddisfazione per il riconoscimento ottenuto è stata espressa anche dagli assessori regionali al diritto alla salute, Simone Bezzini, e alle politiche sociali, Serena Spinelli.

Il progetto

"Connessi in buona compagnia" è un progetto pilota per aiutare gli over 65 nell’uso di tecnologie e nell’accesso ai servizi pubblici digitali regionali, servizi locali e di pubblica utilità.

E’ un’iniziativa finalizza a offrire servizi di prossimità, abbattere il divario digitale, promuovere la partecipazione attiva della popolazione e la salvaguardia del diritto di cittadinanza digitale.

Il progetto è stato fortemente voluto da Regione Toscana e condiviso con Anci Toscana e i sindacati pensionati Spi Cgil, Uil-Uilp, Cisl Fnp, importanti punti di ascolto per registrare e capire le difficoltà nell’approccio alle nuove tecnologie della popolazione over 65 e il disagio nella fase di transizione della digitalizzazione post pandemia.

Attraverso il servizio offerto da 'facilitatori digitali' presso le Botteghe della Salute, il cittadino può usufruire di percorsi personalizzati di alfabetizzazione e di accompagnamento nell'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione.

Per accedere ai servizi on-line e imparare a utilizzarli, le persone interessate possono rivolgersi alle Botteghe della Salute, generalmente aperte dal lunedì al venerdì ,dalle 8.30 alle 13.30. Per qualsiasi informazione si può chiamare lo 055 4383838 oppure collegarsi a https://agendadigitale.toscana.it/-/connessi.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa