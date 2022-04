Consigli e ricette per la tua alimentazione senza glutine e nichel free? Li trovi in Rete su NonnaPaperina.it

Hai da poco scoperto di essere intollerante al lattosio, ipersensibile al glutine, allergico al nichel?

Prima di farti prendere dall’ansia, soprattutto pensando a come gestire i pasti ogni giorno o a come farai al ristorante o quando sarai invitato a cena fuori, ci sono due cose che puoi fare. La prima è rivolgerti a un esperto di nutrizione che ti spieghi per filo e per segno come gestire la tua o le tue, nel caso in cui siano più di una e combinate, intolleranze alimentari e ti aiuti a familiarizzare con gli alimenti maggiori alleati del tuo benessere, quelli da assumere con cautela e quelli – ma quasi sempre e al di là di false credenze sono davvero pochi – da evitare del tutto.

La seconda è ricorrere al mutuo aiuto di blog, siti, forum, community di persone che hanno la tua stessa intolleranza e che in Rete si scambiano consigli, opinioni sui prodotti alimentari sostitutivi e pensati per esigenze specifiche, buone pratiche a tavola, ricette e menu settimanali o per le feste. Tra questi, se quello che ti interessa è approfondire il mondo delle intolleranze alimentari a 360°, c’è www.nonnapaperina.it: fondato nel 2004, era originariamente poco più che un blog di cucina ma si è trasformato nel tempo in un vero e proprio punto di riferimento per la gestione a tavola delle più comuni intolleranze alimentari come l’intolleranza al lattosio, l’allergia al nichel, l’intolleranza al glutine, oltre che una fucina di spunti anche per chi segue un regime alimentare vegetariano per esempio. La missione della sua fondatrice, Tiziana Colombo, è da sempre stata infatti dimostrare, grazie alla propria esperienza personale con le intolleranze alimentari, che si può mangiare bene e con gusto nonostante – e per qualche verso persino grazie a – le proprie allergie.

Il menu a prova di intolleranze alimentari? È semplice, economico, gusto, creativo

Non c’è approccio più sbagliato, infatti, dopo aver ricevuto la propria diagnosi di intolleranza alimentare di cominciare a escludere: materie prime dalla propria dieta, ingredienti dalle proprie ricette preferite, pietanze dalla propria tavola. Al contrario e le innumerevoli ricette di Tiziana Colobo, aka NonnaPaperina, lo dimostrano empiricamente il perfetto menu a prova di intolleranze alimentari è vario: puoi mangiare ogni giorno cioè, e dovresti anzi continuare a farlo, piatti diversi e che non si riducano sempre alla stessa bistecca alla piastra con contorno di insalata anche se sospetti o hai avuta confermata un’intolleranza al nichel o al glutine; gioca con gli abbinamenti e non avere paura di sperimentare anche quelli che ti sembrano più azzardati.

I migliori menu per le intolleranze alimentari, del resto, sono creativi: combinano nei piatti i più importanti macronutrienti a seconda delle specifiche esigenze e lo fanno dandoti la possibilità di familiarizzare con ingredienti nuovi, originali o che hai avuto sempre remore ad assaggiare. Questo non significa, comunque, che per poter preparare i tuoi piatti avrai sempre bisogno di passare ore e ore nelle corsie dei supermercati alla ricerca di sorgo o di altri cereali antichi che non hai mai sentito nominare: si possono ricreare perfetti piatti per celiaci, intolleranti al glutine o allergici al nichel anche semplicemente attingendo alle scorte in dispensa degli alimenti più comuni.

È possibile, infatti, che soprattutto per i tuoi pasti quotidiani tu sia alla ricerca di ricette semplici ed economiche che non mancano, esattamente come non mancano quelle più elaborate e da portare in tavola nelle occasioni speciali.