Buongiorno oggi ringrazio la mia amica e collega Serena Franceschin per questo dolce classico ma sempre buono da mangiare a tutte le ore del giorno. La crostata di marmellata di Serena è senza burro. La foto che vedete l'ho scattata in radio quando ci ha portato la torta!

Serena spesso ci porta dei dolci fatti da lei a lavoro e noi tutti le siamo grati, ci addolcisce le giornate!

Crostata alla marmellata senza burro

Ingredienti pasta frolla senza burro:

2 uova

100 g zucchero

½ bustina lievito vanigliato

80 g olio di semi di girasole

Scorza di 1 limone (facoltativa)

320 g farina

Preparazione:

in una ciotola rompere le uova e con una forchetta mescolare con lo zucchero, poi aggiungere il lievito, la scorza di limone, e l’olio. Sempre girando con la forchetta, aggiungere poco alla volta la farina. Quando la frolla prende consistenza impastare con le mani finché non diventa un panetto omogeneo e non appiccica (se lo fa aggiungete poca farina). Non necessita di stare in frigo e può essere subito utilizzata.

Ingredienti per la farcitura:

1 barattolo da 300 g di marmellata a vostro gusto.

Preparazione

Imburrare uno stampo e stendere bene una parte della frolla. Con una forchetta, schiacciare i bordi. Bucherellare la base sempre con la forchetta. Intanto mettere a bagnomaria la marmellata (ovviamente dopo aver tolto il coperchio al barattolo). Quando la marmellata si è ammorbidita, versarla sopra la base. Con la frolla avanzata creare delle strisce da mettere sopra la farcitura, per dare la classica decorazione delle crostate. Infornare in forno già caldo ventilato a 180° per 20’.

Serena Radio



