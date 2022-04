Dodgeball, Empoli Swarm al terzo posto in regular season. Adesso le finali

Una stagione particolarmente avvincente quella che si è disputata sui campi di dodgeball quest’anno. Il Campionato Nazionale di Dodgeball dopo lo stop forzato è riuscito a ripartire, ed è ripartito con un campionato incredibilmente avvincente. E la formazione empolese degli Empoli Swarm non si è certamente fatta trovare impreparata.

Ma andiamo con ordine: il 20 marzo è finita la regolar season della categoria OPEN. Una stagione tra alti e bassi quella dei ragazzi empolesi, che riescono a chiudere la stagione al 3° posto, classificandosi per andare a giocare le finali che decreteranno i campioni italiani.

Il 3 aprile è stato invece il turno delle ragazze della categoria Femminile di terminare la regolar season. Le ragazze giallonere di casa Swarm hanno terminato una stagione di costante crescita, che le ha portate a qualificarsi come la compagine maschile al 3° posto in campionato. Si sono perciò qualificate anche loro per le final four!

Il 24 aprile c’è stata invece l’ultima tappa di campionato per i piccoli della categoria under16. I ‘piccoli’ allenati da Neri son quasi tutti dei debuttanti, e soprattutto nelle prime partite la mancanza di esperienza si fa sentire. L’esperienza matura molto però velocemente, e contro ogni pronostico riescono a chiudere la regolar season a pari merito con la squadra castenasese Oragiobat. Gli scontri diretti danno però ragione proprio ai piccoli empolesi, che si qualificano perciò 4° in classifica generale!

Per la prima volta nella sua storia l’Empoli Swarm fa perciò tripletta, qualificando 3 squadre su 3 posti disponibili per giocarsi il titolo di Campioni Italiani di Dodgeball.

Le finali si terranno al Palazzetto dello sport Sergio Bitossi di Montelupo Fiorentino il 29 maggio.

Fonte: Ufficio Stampa