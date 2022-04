Funicolarae di Certaldo attiva il 1° maggio

La Funicolare di Certaldo sarà regolarmente in funzione domenica 1° maggio, giorno in cui alcuni servizi di trasporto pubblico locale vengono sospesi o rimodulati per la festività.

Il servizio, gestito da Autolinee Toscane, sarà regolarmente operativo con orario dalle 7.30 alle 1 di notte. Lo stesso orario è in vigore per il tutto il periodo di alta stagione, ovvero dal 15 aprile al 15 ottobre. La frequenza di spostamento avviene ogni 15 minuti.

Si ricorda che la stazione funicolare di Certaldo Basso si trova in Piazza Boccaccio, mentre la stazione funicolare di Certaldo Alto si trova a Porta Alberti.

Il titolo di viaggio di sola andata ha un costo di 1,30 euro mentre per la corsa di andata e ritorno il costo è di 1,50 euro. Previste anche varie soluzioni di abbonamento. I bambini sono i quattro anni di età viaggiano gratuitamente. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito at-bus.it o rivolgersi in biglietteria che a Certaldo si trova in piazza Boccaccio.

Fonte: Autolinee Toscane