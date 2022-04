Geotermia, Mazzeo al consiglio aperto a Monterotondo

Il Consiglio regionale si apre sempre più ai territori e a quella idea di Toscana diffusa e attenta alle esigenze di amministratori, imprese e cittadini.

Per questa ragione il presidente dell’Assemblea legislativa, accompagnato dai consiglieri toscani eletti sul territorio, in tour nella provincia di Grosseto, dopo la visita all’azienda Nuova Solmine, in località Casone nel Comune di Scarlino, ha partecipato a Monterotondo al Consiglio comunale aperto dedicato alla geotermia.

Una risorsa che, è stato ricordato, può essere strategica, ma per la quale occorre trovare il giusto equilibrio tra sviluppo e tutela dell'ambiente e, al pari di quanto fatto con la pandemia, tenere insieme salute e lavoro.

Geotermia e turismo, ha ricordato il presidente, possono essere due facce della stessa medaglia e la sfida da cogliere nel prossimo futuro è quella energetica: la Toscana, infatti, ha tutte le condizioni per essere autosufficiente e non dipendere da altri.

La visita istituzionale proseguirà anche domani, venerdì 29 aprile, a conferma della volontà del presidente di ascoltare i territori e gli amministratori locali. Le aree interne della nostra regione sono interlocutori importanti e non a caso il Consiglio ha istituito una commissione ad hoc. Questi pezzi di Toscana hanno potenzialità enormi e il confronto, anche su come intendono essere competitivi all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è uno tra gli obiettivi assunti dal presidente dell’Assemblea legislativa dall’inizio del suo mandato.

