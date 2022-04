Gestione piscina esternalizzata a Empoli, ok a mozione FdI-Cdx: "Grande soddisfazione"

La gestione della piscina di Empoli sarà esternalizzata dal 2023. La mozione di FdI-Centrodestra per Empoli è stata approvata. Andrea Poggianti, capogruppo in Consiglio comunale, commenta: "Approvata la mozione che esternalizzerà la gestione della piscina comunale a privati dal 1 gennaio 2023. Per la prima volta il nostro partito incide nella vita pubblica del Comune, è una grande soddisfazione politica".

"Dopo anni di clamore per insufficienze e chiusure prolungate, la piscina avrà un'importante occasione di riscatto per intercettare capitali, competenze e capacità imprenditoriali per l'organizzazione dei servizi e la calmierazione dei prezzi" continua Poggianti.

Infine il capogruppo: "Abbiamo inserito un principio di buon senso: non solo il Comune di Empoli, ma gli altri comuni dell'Empolese Valdelsa dovranno compartecipare alle spese dell'impianto natatorio in proporzione agli utenti dei propri comuni. Continueremo a vigilare perché questo impegno si traduca in realtà".