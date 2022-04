Il bilancio della Città Metropolitana: nonostante la pandemia tante opere finanziate

Nonostante gli effetti della pandemia, a fine 2021 la Metrocittà si trova in una situazione di equilibrio formale e sostanziale. Il Consiglio della Città Metropolitana, su proposta di Brenda Barnini, vice sindaco metropolitano con la delega al Bilancio, ha approvato il rendiconto di gestione per il 2021.

L'equilibrio di bilancio, ha sottolineato Barnini, è una condizione indispensabile per poter guardare con fiducia al futuro e cogliere le nuove oportunità di investimento e di rafforzamento del personale. Anche nelle Città Metropolitane è stata sbloccata la possibiltà di riprendere le assunzioni e la Metrocittà fiorentina, a questo riguardo, ha bisogno di rafforzare gli uffici tecnici per riuscire a spendere e investire ancora meglio le risorse a disposizione, soprattutto in ordine a scuole e strade.

Il 2021 è stato un anno molto difficile a causa della pandemia e dei conseguenti stato di emergenza e crisi economica, con pesanti effetti negativi anche per le finanze degli enti locali, che sono pertanto dovuti intervenire più volte in corso d'anno con varie manovre correttive.

Anche la Città Metropolitana è dovuta intervenire nel 2021 con diverse manovre per apportare al Bilancio di previsione le necessarie variazioni in modo da salvaguardare gli equilibri di bilancio, tenendo conto anche dai fondi stanziati dal Governo per le funzioni fondamnetali, che hanno portato nelle casse dell'ente 2.159.921,04 euro utilizzati per compensare la perdita di gettito e finanziare le maggiori spese, come conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid 19: 10.832.034,18 euro le minori entrate e, rispettivamente, 1.560.915,61 euro e 1.985.117,33 euro le minori e le maggiori spese.

Dal lato degli investimenti, la gestione 2021 ha garantito l'avvio delle procedure di gara/aggiudicazione di alcuni interventi strategici nell'edilizia scolastica, la viabilità e il territorio.

Sono stati aggiudicati i lavori per la variante di Grassina Srt 222 dell'importo complessivo di euro 27.687.072,05.

A seguito dell'aggiudicazione, quota parte del ribasso di gara ottenuto pari ad euro 4.089.909,30 sarà destinato al finanziamento nel 2022 del II lotto, oltre alle risorse aggiuntive previste per euro 4.869.565,53 per un totale dei lavori II lotto di euro 8.959.474,83.

Grazie al Bando Periferie è stata avviata la procedura di gara perla passerella Compiobbi Vallina, per l'importo complessivo di euro 2.710.000,00 (aggiudicato nel 2022).

Con il Patto per Firenze è stato aggiudicato l'intervento relativo alla Superpista ciclabile FI-PO lotti 1,2 per euro 5.347.891,08 e avviate le procedure di gara per il lotto 7 per euro 2.559.090,79 (aggiudicato nel 2022).

Con il rendiconto della gestione 2021, è stato accertato un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 di complessivi 153.569.369,44 euro, di cui:

accantonati euro 37.868.163,41 (di cui 28.913.694,21 euro per il Fcde-Fondo crediti di dubbia esigibilità; 4.653.510,05 euro per fondo contenzioso; 472.255,15 euro per il fondo società partecipate e 3.828.704,00 euro per altri accantonamenti);

vincolati euro 44.777.974,66;

destinati ad investimenti euro 21.553.255,27;

liberi euro 49.369.976,10.

La Città Metropolitana di Firenze non è poi soggetta nel 2022 all'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali, avendo rispettato nel 2021 tutte le regole sui pagamenti

La Metrocittà ha adempiuto a tutti gli obblighi di pubblicazione sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti ed al numero delle imprese creditrici. Infine, tutte le comunicazioni e informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture sono state costantemente e regolarmente trasmesse dall'Ente alla Piattaforma dei crediti commerciali della Ragioneria Generale dello Stato.

Il rendiconto è stato approvato con i voti della maggioranza Pd-Iv. Contrari Centrodestra per il cambiamento e Territori beni comuni.

Le dichiarazioni dei partiti

Il capogruppo del Pd Massimo Fratini esprime soddisfazione "per i risultati raggiunti nell'esercizio 2021. Siamo stati capaci di affrontare l'emergenza senza rinunciare agli investimenti Nella seconda metà dell'anno si sono visti incoraggianti segni di ripresa che hanno consentito di chiudere con un sostanziale aumento della spesa corrente da 118 a 130 milioni. Maggiori investimenti e maggiori spese anche per le assunzioni che stanno consentendo di mantenere la barra dritta per gli interventi al servizio dei cittadini.

Fra gli altri mi piace ricordare i 15 milioni per le scuole, la puntualità nei pagamenti delle fatture, le maggiori entrate dei musei, l'aumento del risultato di amministrazione che passa dai 139 milioni del 2020 ai 153 del 2021 di cui 49 come parte disponibile (35 nel 2020). Sono consapevole che nel 2022 si presanto nuove questioni con particolari difficoltà: aumento delle materie prime e delle bollette che avranno impatto sugli investimenti e sui costi di gestione. Sarà compito del Consiglio Metropolitano effettuare un costante monitoraggio delle problematiche future e, visti i risultati incoraggianti del 2021, sono certo troveranno risposte adeguate alle sfide che ci aspettano".

Per Enrico Carpini (Territori Beni Comuni), il voto contrario al rendiconto della gestione 2021 arriva il termine di un'analisi dei dati che evidenziano una consistenza non trascurabile dell'avanzo di amministrazione (153 milioni di euro), per la quale, spiega il capogruppo Enrico Carpini, "non possiamo condividere l'analisi esclusivamente positiva dalla maggioranza e dalla Vicesindaca metropolitana Barnini. Al positivo potenziale di un'importante avanzo libero, fa infatti da contraltare l'immobilizzazione di capitali destinati a investimenti che non si sono riusciti a realizzare durante l'anno ed a accantonamenti che si sono resi necessari per coprire difficoltà di riscossione particolarmente marcate".

Per invertire la tendenza "abbiamo chiesto all'Amministrazione un impegno straordinario che sfrutti le possibilità assunzionali resesi disponibili con la nuova normativa, in modo da dare un nuovo impulso agli investimenti, spesso bloccati per le ridotte capacità operative dei settori principali della Città Metropolitana. Abbiamo ritenuto necessario, infine, porre l'attenzione sui motivi di una riscossione delle sanzioni amministrazione che dai dati forniti supera di poco il 50%: si tratta di risorse che se liberate potrebbero finanziare importanti manutenzioni e interventi di sostegno, ma anche di una questione di equità, su cui non si può transigere".

Per Paolo Gandola (Centrodestra per il cambiamento) si è davanti a un bilancio consuntivo formalmente con ampi spazi di manovra con oltre 153 milioni di Euro di avanzo, di cui 49 milioni di euro liberi, "ma ciò denota problemi e criticità che vanno risolte subito, soprattutto nell'ottica di offrire a cittadini e imprese investimenti, finanziamenti e supporto allo sviluppo del territorio. Lasciare decantare così tanti fondi con inflazione erosiva oltre il 7% è uno spreco immane e inaccettabile".

"Andiamo con ordine - prosegue Gandola - L'ampio avanzo di bilancio ci deve interrogare tutti sul fatto che abbiamo a disposizione in cassa una quantità ingente di risorse che se non utilizzate subito per investimenti, progetti e finanziamenti per opere pubbliche, infrastrutture e sostegno alle imprese, rischia di erodersi inutilmente a causa dell'elevata inflazione che si sta registrando in questi mesi.

Nella nostra area metropolitana sono necessari da decenni investimenti infrastrutturali importanti su strade, scuole e manutenzioni in genere ed è quindi un grave problema se cosi tante risorse formalmente disponibili risultano non spese e nelle casse della Città Metropolitana. Serve, e lo abbiamo chiesto con forza e con il senso dell'urgenza, che la città metropolitana assuma personale con funzioni tecniche di elevata competenza e professionalità per produrre progettazioni utili a rendere spendibili le risorse in pancia all'ente, nonchè nuove risorse umane deputate al controllo degli investimenti che annualmente si producono. Un ente che non controlla i risultati delle risorse che spende non può dirsi davvero efficiente ed efficace.

Un fatto negativo, poi, è la troppo bassa capacità di riscossione dell'ente che annualmente si evidenzia con forza e facendoci perdere per strada tante risorse che sarebbero oltremodo utili per ulteriori investimenti e, quantomeno, a garanzia di un ente che si dica e si dimostri davvero equo con tutti i suoi contribuenti.

Un altro tassello problematico è la non chiarezza sul futuro degli investimenti in aziende importanti e funzionali al mantenimento di una appetibilità industriale, turistica, produttiva e commerciale della nostra area metropolitana come FirenzeFiera. Nello scorso anno l'ente fieristico ha chiesto a Città metropolitana di sopperire ai suoi deficit con oltre 472mila euro. Questi disavanzi da cosa sono dovuti? È tutto imputabile al Covid? La razionalizzazione delle risorse è stata messa sufficientemente in campo? Fatti che cercheremo di approfondire anche prossimamente chiedendo la convocazione di una commissione "Garanzia e controllo" ad hoc sul tema".

Insomma, per il Centrodestra, "tanti chiaroscuri di fronte ad un bilancio che si presenta con ampi margini di avanzo di amministrazione. Chi fa amministrazione pubblica deve garantire equilibri di bilancio, ma altrettanto che le risorse siano spese tutte e bene. Lasciare oggi così tante risorse inutilizzate, soprattutto in questi mesi di timida e rallentata ripresa economica risulta davvero sbagliato e inefficiente. Non ce lo possiamo e dobbiamo permettere".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze