Imprenditori e professionisti, apericena con BNI Cuoio

Prima edizione dell’apericena annuale organizzata da BNI Cuoio per gli imprenditori e i professionisti. La data è di quelle da segnare sul calendario: venerdì 6 maggio alle ore 20, a Villa Sonnino a San Miniato, oltre cinquanta imprenditori di zona si sono dati appuntamento per un’apericena speciale.

“Il nostro gruppo di lavoro ormai opera da più di due anni nella zona del Cuoio e ha accumulato una serie di esigenze. Esigenze che sono opportunità che vogliamo offrire a tutti, davanti ad un bicchiere… di Spritz – esordisce Diego Noè, Presidente del Comitato BNI Cuoio, promotore dell’evento – l’intento è quello di divertirsi, conoscersi e passare insieme una splendida serata per il nostro territorio”.

“Vorremmo fare di Spritz & Business un appuntamento annuale – continua Cristina Sani, vicepresidente del Capitolo – in cui il nostro gruppo offre agli imprenditori e ai professionisti di zona le opportunità che ha creato al suo interno, nell’arco dell’intero anno di lavoro”.

“Faccio un passo indietro – interviene Alessandro Lavagni, segretario tesoriere – cosa siamo noi? Siamo un gruppo di persone, di imprenditori e professionisti di tanti settori diversi e proviamo tutto l’anno a lavorare in sinergia. In un mondo sempre più connesso virtualmente, sentiamo il bisogno crescente di connetterci a livello umano, per condividere idee, stringere affari e acquisire quel rapporto di fiducia e stima personale che è indispensabile per chi ha una visione di lungo periodo della propria attività.”

“E venerdì 6 maggio a Villa Sonnino sarà l’occasione per tutti gli imprenditori e professionisti della zona per conoscere e cogliere quelle opportunità di business offerte dal nostro Capitolo. Sono rimasti solo pochi posti disponibili. Verificate se c’è ancora disponibilità chiamando o mandando un messaggio al 348 518 4530 – le parole di Valentina Leoni, l’organizzatrice insieme a Monica Ferri dell’evento – Sarà una serata memorabile”.