Ispettori ambientali, due sanzioni a Montelupo dopo i primi controlli

Una sanzione da 168 euro e una da 58 euro sono state elevate grazie al lavoro degli ispettori ambientali a cittadini responsabili di abbandono dei rifiuti nel contenitore degli abiti usati a La Torre, frazione del Comune di Montelupo Fiorentino.

Un attività di controllo che diventa sempre più capillare grazie all'operato degli ispettori ambientali e che con la decisione presa dal Consiglio Comunale di aumentare l’entità delle sanzioni per questo tipo di comportamenti, ritenendoli gravi: la sanzione più comune infatti è di oltre 165€.

Per dare una misura dei risultati ottenuti con l'ausilio degli ispettori ambientali ricordiamo che nel 2021 sono stati effettuati 648 interventi dagli ispettori ambientali per informare ed educare l’utenza, ma anche tesi a individuare i responsabili di abbandoni e conferimenti scorretti, ad esempio nei cestini stradali, alle campane del vetro o ai raccoglitori degli abiti usati, e a far comminare loro sanzioni salate.

Circa il 64% degli interventi non a caso è collegato con gli abbandoni, di cui una percentuale importante alle campane del vetro, e un altro 20% ai cestini.

A questo si aggiunge l'utilizzo delle telecamere fisse e la volontà dell'amministrazione comunale di dotarsi di strumentazioni mobili.

Per l'assessore all'ambiente del Comune di Montelupo Lorenzo Nesi è necessario utilizzare tutti gli strumenti in nostro possesso per arginare il fenomeno degli abbandoni e dei conferimenti impropri, comportamenti che denotano mancanza di civiltà, ma anche di consapevolezza. Molto spesso è più semplice chiedere un ritiro di un ingombrante ad Alia che caricarlo in auto o su un furgone per portarlo in un bosco o ai margini di una strada.

Sicuramente il controllo e l'aumento delle sanzioni possono essere efficaci, ma l'attività "repressiva" da sola non basta è necessario pensare a forme di coinvolgimento della popolazione e di sensibilizzazione.

Ecco dunque che proprio durante la manifestazione Montelupo in Fiore sarà allestito un punto informativo di Alia dove saranno svolti laboratori rivolti ai ragazzi ed è pregevole l'attività svolta dalle associazioni di volontariato come la Pro Loco con gli "Acchiapparifiuti" o "Plastic Free".