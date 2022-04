Ventidue furti in cinque mesi: sgominata banda nel Pratese

Cinque persone sono state arrestate a Prato per furti in aziende tra agosto e dicembre 2021. I ladri avrebbero colpito ventidue volte tra le province di Prato, Pistoia e Firenze. Spesso entravano in ditte di confezione per abbigliamento portando via macchinari che rivendevano a altre aziende. Si sono anche resi protagonisti di furti in auto in sosta, esercizi pubblici e abitazioni, sempre in Toscana.

Gli autori agivano solitamente di notte, senza un obiettivo prestabilito, individuando soprattutto ditte del settore tessile, rendendo inefficace la presenza di eventuali telecamere collegate a sistemi di allarme attraverso una vernice spray.

Dopo mesi di ricerche, i carabinieri hanno arrestato cinque persone a Prato, Vernio, Campi Bisenzio e in Campania a Acerra: un 27enne di origini albanesi, un 55enni di origini cinesi, tre italiani di età tra 27 e 28 anni. Un 30enne di origini albanesi è colpito da divieto di dimora ma ancora non è stato rintracciato. Restando indagati in libertà altri quattro soggetti.