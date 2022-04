Le Ferrari rombano per le strade di Viareggio

Sull’onda dei successi della Rossa, e del ritrovato entusiasmo per il primato mondiale di Charles Leclerc, altre Rosse si mettono in moto e fanno bella mostra di sé sulle strade della Toscana: sono quelle della Scuderia Ferrari Club Firenze, club in continua crescita di associati (attualmente ne conta 120; vale la pena ricordarlo: non necessariamente i tesserati sono possessori di Ferrari ma tutti vantano un amore sconfinato verso il Cavallino), che domenica 1° maggio farà la prima uscita “di gruppo” del 2022 segnando anche il nuovo corso del rinnovato Consiglio di Amministrazione, che vede Alessio Rorandelli – imprenditore di Scandicci – presidente e Vincenzo Iannelli vice.

Il ritrovo della parata di domenica avverrà nella sede di CarMania a Signa (ore 9, via Pistoiese 191), quindi partenza per Viareggio, aperitivo lungomare con saluto di benvenuto di Alessandro Meciani, assessore allo sviluppo economico e marketing territoriale del comune di Viareggio – che ha dato il patrocinio all’iniziativa – e pranzo in un ristorante della zona.

Ci sarà da rifarsi gli occhi: trenta Ferrari iscritte, dal Testarossa alla 360 Modena, dalla F12 alla California, solo per citarne alcune. E la lista sarà ancora più lunga al prossimo evento: dal 3 al 5 giugno oltre 50 Rosse sfileranno sul piazzale Michelangelo a Firenze con tante iniziative collaterali rivolte a famiglie e bambini. Ospite d’eccezione per l’evento di domenica: Pietro de Franchi, una vita in Ferrari, prima nella segreteria di Enzo Ferrari, poi sulle piste di tutto il mondo a fianco di Mauro Forghieri e infine segretario del Ferrari Club Italia.

Fonte: Ufficio Stampa