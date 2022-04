Le interviste di gonews.it: il nuovo format video del nostro giornale

Arriva un nuovo spazio dedicato agli approfondimenti per gonews.it. Con Le interviste di gonews.it il nostro quotidiano, in collaborazione con Clivo Tv, riporta le interviste al centro del dibattito. Ci occuperemo non solo di cronaca locale ma cercheremo di dare un punto di vista su un determinato argomento, con la formula dell'intervista video e dei contributi video che potremo mostrarvi. Una mezz'ora di dialogo, talvolta di dibattito, per raccontare cosa accade intorno a noi.

Cominciamo 'giocando in casa' con Giovanni Mennillo, nostro collaboratore storico che è giunto fino in Moldavia per documentare, assieme ad altri reporter free lance, l'emergenza accoglienza e il rapporto della Transnistria filo-russa con le zone di guerra.

Le interviste di gonews.it torneranno a cadenza periodica su Facebook e Youtube, in costruzione anche un podcast. Buona visione