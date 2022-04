Al MMAB di Montelupo Fiorentino si va per studiare, ma anche per incontrarci con gli amici; si va a prendere un libro, ma anche a partecipare a un incontro.

Il MMAB da anni non è solo il luogo della cultura di Montelupo, ma qualcosa di più: è un crocevia di storie. Le storie quotidiane dei tanti ragazzi e ragazze che vivono questo spazio.

L'amministrazione ha deciso di raccontare le "vite del MMAB", gli eventi e le iniziative che vengono proposte: vuole farlo con la voce dei ragazzi, per i ragazzi. Niente di ingessato o istituzionale.

Ecco perché nell'ambito del progetto “Youngs4Future”, finanziato dal bando "Fermenti in Comune" promosso da Anci, il Comune di Montelupo avvia una selezione per individuare due giovani “influencer”.

Il bando era stato pubblicato con scadenza 15 aprile, ma alla luce dei risultati e dei contatti avuti con i ragazzi è emergo che la richiesta di aver obbligatoriamente frequentato il MMAB da gennaio 2021 fino al 22 marzo 2022 era fortemente limitante anche in ragione del fatto che molti studenti nel periodo della pandemia non sono venuti a studiare in biblioteca.

Chi può partecipare? Tutti i ragazzi che hanno un'età compresa fra 18 e 25 anni residenti a Montelupo Fiorentino, nei comuni confinanti e nei comuni dell'Unione dei comuni del Circondario Empolese - Valdelsa.

In concreto i due ragazzi selezionati dovranno animare l’account instagram del MMAB di Montelupo, aprire un profilo TikTok del MMAB e collaborare con l’ufficio comunicazione e con i dipendenti del MMAB per la promozione delle iniziative e degli eventi.

Per coloro che saranno selezionati è previsto un compenso di 1500 euro lordi per tutta la durata del progetto e la possibilità di partecipare a un percorso formativo specifico e incentrato sui social tenuto da una società specializzata.

Ai candidati è richiesto che usino i social media, che conoscano il MMAB e che siano esperti nella realizzazione di post e storie per Instagram.

Sull'avviso pubblico disponibile sul sito del Comune è indicato quali sono i documenti da presentare e le modalità con cui farlo.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa