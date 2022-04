Morta a 16 mesi la piccola Ginevra, la madre morì nel 2020 durante il parto

Non ce l'ha fatta neppure Ginevra, a meno di due anni dalla nascita, quel 14 dicembre 2020 all'ospedale San Luca di Lucca, quando la madre perse la vita dandola alla luce. La 42enne Emanuela Paolinelli è scomparsa durante il periodo più duro della pandemia e fu aperta un'inchiesta con 10 avvisi di garanzia per medici, ostetriche e infermiere dell'ospedale lucchese. I magistrati chiesero l'archiviazione anche se il marito Federico Sereni si è opposto.

Adesso proprio per i Sereni arriva un altro duro colpo. La piccola Ginevra era nata con gravi danni cerebrali ed era stata attaccata a dei macchinari per tenerla in vita all'ospedale Cisanello di Pisa. Fino all'ultimo respiro nella giornata di ieri, con i funerali che si sono tenuti oggi. Per lei la solidarietà di una raccolta fondi voluta dal padre aveva portato a raccogliere 13mila euro per dare speranza ad altri bambini.