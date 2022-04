Mugello Circuit, Licenza FIA rinnovata all'Autodromo: i sindaci esultano

I Sindaci dell’Unione dei Comuni del Mugello si congratulano con il Mugello Circuit per aver ottenuto il rinnovo fino al 2025 della Licenza FIA di Grado 1, base per ospitare eventi come il Motomondiale o le prove di Formula 1.

La notizia è arrivata a seguito della visita del FIA Safety Delegate e Circuit Inspector Roland Bruynseraede all’Autodromo Internazionale del Mugello. La Licenza è assegnata ai circuiti che rispettano i più alti canoni di sicurezza e al Mugello, oltre al loro rispetto, sono stati riscontrati continui miglioramenti oltre all’ottimo stato di pista e strutture. A dimostrazione dell’elevato standard del circuito il fatto che non sono stati richiesti interventi ulteriori.

Per i Sindaci il Circuito è un fiore all’occhiello del nostro territorio sotto tanti punti di vista, sportivo, ricettivo, di visibilità internazionale. Ribadiscono come questa sia l’ulteriore conferma dell’eccellenza dell’Autodromo, dei suoi elevati canoni di sicurezza e della professionalità di tutti quelli che ci lavorano. Inviano i complimenti all’Amministratore Delegato Paolo Poli e a tutti i suoi collaboratori.

Fonte: Ufficio Stampa