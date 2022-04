Restituite trentasei anni dopo le 'Muse' rubate a Sesto Fiorentino

Trentasei anni dopo, sono state restituite le sculture rubate. Quattro sculture in marmo del XVII secolo raffiguranti le Muse sono state restituite dal Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze a un privato residente a Sesto Fiorentino. Erano state trafugate dalla sua abitazione il 29 settembre 1986.

Le sculture recuperate raffigurano “Talia con cartiglio e cornucopia”, “Tersicore con la lira”, “Polimnia appoggiata a un tronco di colonna” e “Melpomene con maschera greca in mano”.

L'indagine ha preso il via a ottobre 2021 dopo una verifica su opera in vendita in una casa d'aste toscana. Si è appurato che erano le stesse rubate più di trenta anni fa. I quattro beni erano stati commercializzati circa trenta anni fa ad Arezzo in occasione del mercato antiquario locale, venduti da un operatore del settore a un antiquario fiorentino, il quale le aveva poi rivendute a un altro professionista. Quest’ultimo acquirente le ha mantenute nella propria collezione privata sino a quest’anno, quando ha deciso di dare mandato di porle in vendita all’incanto alla casa d’aste, estranea all’illecito.

Tre persone sono state denunciate per la ricettazione delle quattro sculture: i due antiquari fiorentini e un pregiudicato di Montevarchi che li commerciò ad Arezzo. Le statue, di elevatissimo valore storico-artistico, ritorneranno a ornare l’abitazione dalla quale vennero a suo tempo asportate.