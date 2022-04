Padule di Fucecchio, workshop di disegno naturalistico

A grande richiesta il Centro RDP Padule di Fucecchio ripropone un imperdibile workshop di disegno naturalistico con Alessandro Sacchetti: domenica 8 maggio, dalle 10 alle 16, al Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio (Castelmartini).

L'illustratore naturalistico Alessandro Sacchetti rappresenta da noi un raro esempio di quelli che nei paesi anglosassoni vengono definiti "wildlife painters", artisti che sono al tempo stesso profondi conoscitori della natura; è anche un appassionato ornitologo, e collabora a numerosi progetti di studio dell'avifauna locale.

Sacchetti ha avuto la fortuna di respirare l'odore del colore a olio fin da bambino avendo radici in una famiglia di artisti ben nota in Valdinievole; ha all'attivo numerose pubblicazioni per guide e riviste, ma anche i disegni per la pannellistica didattica di molte delle riserve e parchi naturali toscani, compresi il Padule di Fucecchio e il Lago di Sibolla.

La mostra itinerante "In Natura, in arte", con schizzi, disegni, illustrazioni e pitture naturalistiche di Alessandro Sacchetti, è attualmente esposta presso il Centro Visite di Castelmartini, dopo toccato alcune delle più significative tappe toscane fra cui il Museo La Specola di Firenze.

Il workshop si svolge in una intera giornata e si evolve su due diversi piani di lavoro: la mattina una brevissima introduzione teorica su aspetti fondamentali come la luce e il volume, seguita dalle prime prove pratiche in bianco nero e a colori.

La tecnica preferita è l'acquerello, ma sarà possibile utilizzare qualsiasi media preferito.

A seconda della disponibilità di materiale naturale da ritrarre si cercherà di applicare quanto appreso in studio a tavolino, ognuno secondo le proprie preferenze, ma seguite dal docente che disegnerà insieme al gruppo.

Il primo pomeriggio si riprende il lavoro spostandosi sul campo, meteo permettendo: cercheremo di ritrarre le piante e gli animali dal vivo nel loro ambiente naturale, il paesaggio e semplici elementi naturali.

L'obiettivo del corso è entrare in immersione diretta nel disegno naturalistico, ottimizzando il più possibile il tempo disponibile e cercando di fornire un punto fermo nel metodo di lavoro, utile anche per altre discipline pittoriche.

Il costo del corso è di 25 euro a persona, gratuito per bambini sotto i 10 anni gratuito con genitore iscritto; verrà attivato con un numero minimo di 8 partecipanti.

Informazioni ed iscrizioni presso il Centro RDP Padule di Fucecchio (tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it) o presso Alessandro Sacchetti (tel. 348/6548659).

Fonte: Ufficio Stampa