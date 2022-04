Sulle tracce degli Etruschi, passeggiata nelle campagne di Empoli con l'associazione Archeologica

Sulle tracce di un'antica via Etrusca. Appuntamento tra natura e storia domenica 8 maggio, con la passeggiata archeologica escursionistica in località Martignana, a Empoli.

Questa iniziativa dell’associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno vuole essere il preludio di una serie di appuntamenti per celebrare e ricordare i cinquanta anni di attività dell’Associazione e dei suoi volontari al servizio della città in ambito archeologico.

L’invito a partecipare è rivolto sia a soci ma anche a coloro che vogliono avvicinarsi per conoscere alcuni degli aspetti ambientali e storici del nostro territorio.

Di seguito tutte le informazioni utili per la partecipazione:

Passeggiata di circa 6 Km nella campagna empolese percorrendo un probabile antico tratto viario etrusco. Nel percorso avremo modo di osservare delle evidenze archeologiche e alcune peculiarità botaniche e naturalistiche. Il percorso è di tipo turistico (T - classificazione CAI), non richiede preparazione o dotazioni tecniche particolari. Sono consigliati scarpe e bastoncini da trekking, acqua, un copricapo per il sole, ed un ombrello se le condizioni meteo fossero incerte, abbigliamento adeguato al contesto campestre.

Sono ammessi cani a seguito, ma esclusivamente a guinzaglio (e museruola dove occorresse), nel rispetto degli altri partecipanti, delle proprietà attraversate e della fauna selvatica.

Luogo del ritrovo il parcheggio della chiesa di San Bartolomeo a Martignana, Empoli (FI)

Ore 14:45 con partenza alle ore 15:00 rientro alle ore 18:00.

COSTO: euro 5,00 a persona, comprensivo di assicurazione.

In Caso di pioggia, la passeggiata non avrà luogo e sarà rimandata a data da definire.

Per informazioni e prenotazioni: info@archeoempoli.it

Marco cell. 3384493006

Claudia cell. 3339043522