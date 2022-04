Dopo 31 anni di servizio in azienda sanitaria, svolti con grande impegno e spirito di dedizione, il dottor Piero Bandini ha raggiunto il traguardo della pensione. Specialista in medicina interna e reumatologia ha svolto negli ultimi 15 anni la sua attività all’Ospedale di San Miniato e nel presidio territoriale RSA “le Vele” di Fucecchio nella struttura complessa Medicina Fisica e Riabilitativa diretta dalla dottoressa Ilaria Spaghetti all’interno del Dipartimento della Riabilitazione, diretto dalla dottoressa Bruna Lombardi.

I colleghi con cui ha collaborato per anni, tra cui la dottoressa Cristina Moncini, direttore di Medicina Fisica e Riabilitazione Empoli hanno voluto salutarlo dedicandogli un messaggio di affetto e gratitudine: “Piero resterà sempre nei nostri cuori. E’ stato per noi un collega prezioso, conosciuto ed apprezzato anche dai numerosi pazienti per la sua grande professionalità e umanità. Dopo anni di intenso lavoro gli auguriamo buona vita e di realizzare tutti i suoi desideri.”

Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto da Piero Bandini in questi anni anche da parte delle direzioni di dipartimento e di struttura complessa, la dottoressa Lombardi e la dottoressa Spaghetti