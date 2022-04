Pista ciclopedonale a Petroio, lavori per allungare ancora la tratta

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclopedonale di via Leonardo da Vinci che ad oggi termina all’inizio dell’area commerciale di Petroio. Il secondo lotto prevede la realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclopedonale sino all’intersezione con via di Petroio, oltre alla riorganizzazione degli accessi carrabili dell’area commerciale ed un nuovo impianto di illuminazione.

Gli interventi, nell’intenzione dell’amministrazione, saranno completati entro l’estate. Potrà essere previsto un senso unico alternato nel tratto interessato dai lavori su via Leonardo da Vinci ma esclusivamente per cause eccezionali, aspetto che dunque eviterà tanti disagi per i cittadini. Presumibilmente nell’autunno del 2022, inizieranno i lavori per la realizzazione del terzo lotto della pista, al completamento dei quali dalla frazione di Sovigliana sarà possibile raggiungere in sicurezza, a piedi o in bici, l’impianto sportivo di Petroio.

“Qualche disagio è inevitabile e chiediamo alla cittadinanza di avere un po’ di pazienza – ha detto l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità del Comune di Vinci Vittorio Vignozzi -. Dovremo affrontare qualche sacrificio ma il risultato sarà la riqualificazione di un’importante porzione del nostro territorio nell’ottica di una Vinci sempre più attenta alla mobilità green”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa