Ponte a Elsa, da settembre chiuso il nido. Primaria ancora a San Genesio

Due importanti novità riguardano le scuole di Ponte a Elsa di San Miniato per il prossimo anno scolastico. Da settembre il nido "Il gatto e la volpe" di via Poggio a Pino resterà chiuso a causa di alcuni problemi strutturali del plesso sui quali l'amministrazione ha deciso di non intervenire in vista della realizzazione della nuova scuola, mentre i 15 bambini della classe seconda della scuola primaria “Collodi” di Ponte a Elsa, resteranno all’interno del Museo Archeologico di San Genesio anche per tutto il prossimo anno scolastico.

"Dei 18 bambini che stanno frequentando il nido Gatto e Volpe, 8 saranno le riconferme per l'anno educativo prossimo - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore alla scuola Giulia Profeti - e le famiglie potranno scegliere tra le disponibilità presenti nell'intera rete dei servizi infanzia comunali, un'azione che non va a gravare sulla disponibilità dei nostri servizi". Sono 196 i posti disponibili nei nidi d'infanzia comunali che, quindi, da 8 passano temporaneamente a 7, e i posti del nido "Il Gatto e la Volpe" sono stati spalmati sugli altri servizi che potevano sostenere e prevedere un aumento della capienza. "La struttura via Poggio a Pino ha bisogno di interventi strutturali importanti per quanto riguarda la porzione del nido d'infanzia mentre non ci sono criticità sull'a primaria; come amministrazione, abbiamo scelto di non investire in questo edificio anche in virtù del fatto che stanno per essere affidati i lavori per la realizzazione del nuovo complesso scolastico che andrà ad ospitare il nido d'infanzia e la scuola primaria - dichiarano ancora i due amministratori -. Per quanto riguarda la nuova scuola al momento stiamo rispettando il cronoprogramma, la gara si è conclusa e abbiamo ricevuto un'offerta tecnica che la commissione valuterà venerdì ed entro il 30 giugno, secondo quanto indicato dal decreto ministeriale, dovranno essere aggiudicati i lavori".

Insieme a questa novità, prosegue anche la sperimentazione della "Scuola al Museo", un’idea nata nel 2020 dalla necessità di ripensare gli spazi educativi, a seguito dell’emergenza sanitaria, che ha spinto l'amministrazione e l'Istituto Comprensivo "Sacchetti" a ricollocare i 15 bambini della classe seconda della scuola primaria “Collodi” di Ponte a Elsa, all’interno del Museo Archeologico di San Genesio. "La pandemia ci ha costretti ad immaginare nuovi luoghi per la didattica e questo ci ha permesso di promuovere un progetto di integrazione tra educazione e cultura - spiegano ancora i due amministratori -. Si è trattato di una sperimentazione di comunità, la prima sul territorio regionale e tra le prime in Italia, in grado di coinvolgere più realtà diverse, attraverso un approccio operativo di tipo laboratoriale ed esperienziale che si è rivelata molto positivo. Abbiamo quindi accolto favorevolmente la richiesta avanzata dall'Istituto e dai genitori e anche per il prossimo anno scolastico gli alunni potranno così restare all'interno del nostro Museo e portare avanti questa sperimentazione".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa