Quattordicesima per lavoratori e pensionati, il 59% dei lettori dice Sì

Un dibattito vivace quello consumato sulle pagine di gonews.it per quanto riguarda la proposta della quattordicesima straordinaria lanciata dalla Cgil per fare fronte al caro bollette e agli strascichi della pandemia.

Ha prevalso il Sì netto: oltre il 59% dei lettori ha detto che è una misura necessaria per il caro bollette. Il sì con la 'clausola' per estendere la misura anche a chi è senza lavoro è stato votato dal 17,6%. Il no ha avuto invece più contrariati del previsto: il 22,7%.

Del sondaggio vecchio e del nuovo ne ha parlato su Radio Lady il direttore di gonews.it Elia Billero ai microfoni di Liberi Tutti con Irene Rossi.