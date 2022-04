Ritratti di viaggiatori, le opere di Eleonora Vanni in mostra a La San Paolo Libri & Persone

Eleonora Vanni

Ritratti di viaggiatori per lavoro che colpiscono al primo sguardo per la loro forza espressiva e immediatezza. È questo il soggetto di Pensieri Binari, la mostra delle opere di Eleonora Vanni che sarà possibile visitare a La San Paolo Libri & Persone, la libreria di via del Giglio 53 nel centro di Empoli.

La mostra sarà inaugurata sabato 30 aprile, dalle 17 alle 20, e sarà aperta al pubblico fino al 28 maggio.

Pensieri binari si basa sul ‘gioco’ dei fake portrait, sull’incrocio delle immagini di viaggiatori in treno con pensieri e professioni futuribili, alcune delle quali rimarranno ed altre che, pensate solo poco tempo fa, stanno diventando attuali. Nascono figure fantastiche, possibili abitanti del nostro futuro. Il linguaggio narrativo dell’artista si muove quindi tra arte e studio sociale, tra immagine grafica e immaginazione delle professioni del futuro e quindi della società che ci attende.

Oltre agli incroci dell’autrice ci sarà anche uno spazio di creatività ai visitatori/lettori che potranno inviare una foto del loro incrocio da questo link https://eleonoravanni.com/make-your-fake

Eleonora Vanni. Vanni presenta un curriculum caratterizzato da una doppia esperienza lavorativa: in ambito artistico e in ambito cooperazione sociale. Il curriculum artistico è centrato principalmente sull’attività di scultura ceramica e produzione di pezzi unici da arredamento svolta a partire dal 1982 con esposizioni permanenti presso gallerie e negozi di design unitamente a numerose esposizioni collettive e personali e riconoscimenti in concorsi internazionali. Contemporaneamente ha svolto attività in laboratori di scenografia e attrezzistica in festival e teatri nazionali. Dal 2011 realizza opere di digital art lavorando prioritariamente a due progetti: “effetto T” qui presentato e “viaggiatori viaggianti” legato ad espressioni e atteggiamenti dei viaggiatori in treno ripresi al volo su iPad www.eleonoravanni.com

Fonte: Sintesi Minerva Società Cooperativa Sociale onlus