Sequestra e picchia la ex compagna, arrestato 27enne

Ha picchiato la ex compagna, l'ha caricata in auro e l'ha portata da Firenze a Ferrara. Lì l'ha trattenuta in un appartamento contro la sua volontà fin quando, il mattino dopo, non ha chiamato i carabinieri. Un 27enne di origini ucraine è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona ai danni dell'ex convivente, connazionale e coetanea. Il fatto è avvenuto tra la Toscana e l'Emilia-Romagna tra sabato 23 e domenica 24 aprile.

Alla fine della serata l'uomo, come riferito dalla vittima, avrebbe fatto una scenata di gelosia. Avrebbe picchiato la donna e l'avrebbe portata da Firenze, dove erano andati a passare una serata in discoteca, fino a Ferrara. Nella notte la ragazza sarebbe stata ripetutamente minacciata di morte e costretta a rimanere in camera da letto.

La mattina di domenica, approfittando di un momento di distrazione del 27enne, ha chiamato i carabinieri. L'uomo le ha strappato il cellulare, colpendola con calci e pugni. I militari hanno raggiunto la casa e soccorso la giovane, affidata al 118. L'arrestato, dopo la convalida, ha avuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima.