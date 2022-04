Sfondano vetrina del ristorante col tombino, bloccati in due

Hanno usato un tombino per sfondare la vetrina di un ristorante, fermati dalle volanti della polizia di Pisa. La squadra è intervenuta in via Benedetto Croce per un tentativo di furto in corso. Il rumore della vetrina in frantumi e dell'allarme ha svegliato i vicini del ristorante che hanno allertato le forze dell'ordine. I due ladri sono stati fermati poco distanti dall'area. Sono entrambi italiani e residenti nella provincia di Pisa, dopo il danneggiamento della vetrina si erano allontanati senza riuscire ad asportare alcun bene. In attesa di giudizio, per loro è scattato anche il divieto di ritorno nel Comune di Pisa.